Infortunio Sensi, rientro prima del previsto? Insieme a lui tornano altri due

Conte,in attesa del mercato di gennaio, potrà consolarsi con il rientro di diversi infortunati per avere maggiori risorse a sua disposizione.

A fare il punto sulla situazione inerente ai rientri stamattina è stato il Corriere dello Sport, che ha sottolineato come, nella giornata di ieri, gli indisponibili hanno lavorato alla Pinetina durante la giornata di riposo.

Per quanto riguarda Sensi il quotidiano romano ha riportato la notizia secondo la quale il rientro potrebbe avvenire già sabato. Contro il Bologna il centrocampista ex Sassuolo potrebbe disputare metà gara, per poi rientrare definitivamente contro il Borussia. Queste le intenzioni di Conte.

Sabato potrebbero rivedersi anche Vecino e Ranocchia, mentre i tempi saranno leggermente più lunghi per D'Ambrosio.