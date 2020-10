Infortunio Sensi, il giocatore out per u guaio muscolare: i tempi di recupero

Infortunio Sensi, continua il periodo poco fortunato del centrocampista ex Sassuolo, che ha passato l'intera passata stagione alle prese con problemi fisici, che lo hanno tenuto lontano dal campo praticamente per un anno intero.

Ora sembrava essersi messo tutto alle spalle, e invece i problemi si sono ripresentati. nelle ultime gare infatti il giocatore non è stato convocato per qualche acciacco, ma non ne era ancora chiara l'entità. Ieri sera l'Inter ha rilasciato un comunicato ufficiale nel quale ha specificato che si tratta di un risentimento muscolare alla coscia sinistra.

La Gazzetta dello Sport questa mattina si è sbilanciata su quelli che potrebbero essere i tempi di recupero. secondo la rosea Sensi dovrebbe stare fuori per circa 10 giorni.