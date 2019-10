Infortunio Sensi, fissata la data del rientro del centrocampista

L'Inter è alle prese, in questa fase della stagione, con un'infermeria straripante. Tra gli infortunati c'è anche Sensi, che era vicino al rientro, ma che ha sentito recentemente una ricaduta.

Tuttosport questa mattina ha riportato la notizia secondo la quale il centrocampista potrebbe rientrare nella gara contro il Bologna.

L'ex Sassuolo, pedina fondamentale per lo scacchiere di Conte, ne avrà quindi per almeno altre due settimane, visto che il match contro gli emiliani è fissato per il 2 novembre.