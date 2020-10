Infortunio Sanchez, è giallo! Oggi verrà fatta chiarezza

Infortunio Sanchez, nella giornata di ieri si è diffusa la notizia relativa all'infortunio dell'attaccante cileno. Si tratterebbe di un infortunio muscolare rimediato in occasione dei match con la nazionale. Tuttavia il calciatore stesso ha avuto un contatto con lo staff dell'Inter, con il quale ha comunicato che non ci sarebbero particolari problemi. Per avere un quadro chiaro della situazione serviranno esami più approfonditi, che dovrebbero essere svolti oggi.

La Gazzetta dello Sport scrive che quando si tratta di guai muscolari le sensazioni dei calciatori contano poco, e questa potrebbe essere la ragione della discrepanza tra quanto comunicato dai medici del Cile e quanto asserito dal giocatore stesso.

La rosea pone poi l'attenzione su due aspetti. In primis la forte capacità di Sanchez di recuperare dagli infortuni, come accaduto per esempio per la finale di Europa League. E poi sul fatto che ora ci saranno diversi match a distanza di pochissimo tempo, e affinché Conte possa rischiare l'attaccante nel derby sarà necessario che davvero non ci sia nulla.