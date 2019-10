Infortunio Sanchez, Conte ha individuato i due sostituti per l'immediato

La brutta notizia relativa all'infortunio di Sanchez impone all'Inter di trovare le soluzioni alternative, che devono essere molteplici visto che il calendario imporrà un impegno ogni tre giorni.

La prima mossa della società è stata quella di bloccare la partenza di Esposito per il mondiale under 17, competizione in cui il baby nerazzurro sarebbe stato protagonista assoluto. Ora dovrà unirsi alla prima squadra per far si che Conte abbia a disposizione una coperta più lunga.

Il secondo giocatore che sarà chiamato ad avere un ruolo importante sarà Politano, che finora è stato utilizzato principalmente come arma da schierare a gara in corso.