Infortunio Lukaku. Inter a lavoro per recuperarlo, ma non ci sono certezze

Infortunio Lukaku, ieri è arrivata la notizia dell'infortunio dell'attaccante belga, che sarà costretto a fermarsi per un risentimento muscolare. Probabilmente questo non poteva accadere in un momento peggiore, visto che la settimana prossima ci sarà la prima sfida al Real Madrid, decisiva per il passaggio del girone.

L'Inter sta lavorando per recuperare il giocatore proprio per il match europeo, ma, come riporta la Gazzetta dello Sport, non ci sono certezze se questo sarà possibile. Di sicuro non ci sarà contro il Parma.

L'obiettivo minimo è quello invece di averlo per il turno successivo di campionato, contro l'Atalanta. Non si vuole forzare il recupero in quanto la struttura fisica di Lukaku è tale che un infortunio non completamente guarito rischierebbe di aggravare la situazione.