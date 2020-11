Infortunio Lukaku, il problema potrebbe essere più grave del previsto

Infortunio Lukaku, il belga, come ormai risaputo, non è partito per Madrid a causa dell'infortunio rimediato nel match contro lo Shakhtar.

Al suo posto Conte, come riportato dalla Gazzetta dello Sport, schiererà Perisic al fianco di Lautaro Martinez, con Alexis Sanchez pronto a subentrare dalla panchina. La notizia che preoccupa però, come scrive la rosea, è quella inerente alle condizioni del centravanti ex Manchester United.

L'infortunio di Lukaku infatti potrebbe essere più grave del previsto, dal momento che è in dubbio anche la sua presenza per il match di sabato, quando i nerazzurri affronteranno l'Atalanta guidata da Gasperini.