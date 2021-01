Infortunio Lukaku, filtra ottimismo: Conte lo vuole al top con la Roma

Filtra ottimismo da Appiano Gentile per quanto riguarda le condizioni di Romelu Lukaku. Come riportato dall’edizione odierna della Gazzetta dello Sport, il problema fisico accusato dal belga contro il Crotone, dovrebbe essere meno grave del previsto.

Il centravanti nerazzurro, infatti, non ha accusato particolari fastidi nella giornata di ieri, dove ha ha svolto un lavoro differenziato. In mattinata si sottoporrà ad alcuni esami strumentali per valutate con più precisione l’entità del problema. Lo staff medico lo rivaluterà oggi e lo sottoporrà probabilmente a una risonanza magnetica.

Nel caso in cui dovesse essere confermato l’affaticamento o la contrattura muscolare dovrebbe essere risparmiato per la Sampdoria. L’intenzione di Antonio Conte sarebbe quella di averlo al meglio della condizione per i prossimi due big match contro Roma e Juventus e quindi non sarà corso nessun rischio. Nel match contro i blucerchiati dovrebbe essere dunque sostituto da uno tra Alexis Sanchez e Ivan Perisic al fianco di Lautaro Martinez