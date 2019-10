Infortunio D'Ambrosio, brutta notizia per Conte. Questi i tempi di recupero

Più che sfortunata la pausa per le nazionali per la squadra di Conte, visto che si sono resi indisponibili per infortunio due giocatori, ossia D'Ambrosio e Sanchez. Per il difensore italiano si tratta di frattura di un dito del piede.

La Gazzetta dello Sport questa mattina ha riportato la notizia riguardante i tempi di recupero del giocatore. Conte dovrà fare a meno di lui per le prossime tre gare. D'Ambrosio salterà quindi i match contro Sassuolo, Parma e Borussia Dortmund.

Brutta notizia quindi per il tecnico nerazzurro che dovrà fare a meno del suo jolly.