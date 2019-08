Infortuni Inter, Conte sorride parzialmente: qualcuno rievoca un fantasma

La Gazzetta dello Sport, in edicola questa mattina, tratta anche la situazione infortuni in casa Inter, dopo il ko di ieri per Diego Godin. Secondo la rosea, “Qualcuno fra gli interisti più pessimisti ricordava la partenza a handicap di Nainggolan della scorsa stagione, altri evocavano il vecchio fantasma di Vidic. A Milano a quell’ora pioveva e tutto sembrava congiurare verso l’umore nero.

In realtà la situazione di Godin è un problema, ma ha pochi punti di contatto con i due casi citati”. Godin, infatti, lo scorso anno ha giocato 39 partite, saltandone solo 6 in Liga per infortuni muscolari. Diego starà fuori tre settimane, salterà probabilmente il Lecce e potrà tornare a disposizione contro il Cagliari alla seconda giornata. Conte, però, ha già un paio di soluzioni per ovviare al problema: il primo è spostare D’Ambrosio come centrale di destra mentre l’alternativa è Bastoni centrale di sinistra con lo spostamento di Skriniar.

Quello di Godin è il terzo infortunio muscolare di questo inizio di stagione. "Il primo a fermarsi è stato Politano già a Lugano (potrebbe rientrare contro il Tottenham), poi è stata la volta di Lazaro, che invece a Londra non sarà ancora a disposizione. All'austriaco resterà l’amichevole col Valencia, per ora si sottopone e lunghe sedute video con lo staff di Conte, con lezioni tattiche e indicazioni di compiti e posizioni".