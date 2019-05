In via di definizione un maxi scambio con il Genoa: 5 giocatori coinvolti

In estate, secondo Tuttosport, un asse di mercato molto caldo potrebbe essere quello tra Inter e Genoa. I due club hanno diversi affari da sistemare. In primis c’è il nome di Salcedo sul piatto. I nerazzurri, come da accordi, lo riscatteranno pagando gli 8 milioni pattuiti un anno fa. Il giocatore però andrà poi in prestito proprio a Genova, così che, qualora riuscisse a mettersi in luce, potrebbe tornare tra un anno all’Inter, stavolta però dalla porta principale.

Per quanto riguarda Radu invece verrà esercitata la recompra, visto che la dirigenza ha individuato in lui l’erede di Handanovic. Per questo, una volta riacquistato, resterà al Genoa, ma solo in prestito.

Poi c’è il capitolo Bessa. Il trequartista sarà acquistato dai rossoblù per 5 milioni di euro, che poi lo cederanno ai nerazzurri. Conte ha intenzione di valutarlo in ritiro. Bessa tornerebbe utile anche per il discorso dell’appartenenza al settore giovanile (indispensabile per l’iscrizione nelle liste Uefa). In cambio l’Inter mette sul piatto i cartellini di Merola ed Emmers.