In porta gioca Radu, a centrocampo c'è Vecino. Lukaku titolare, ma in un caso può saltare la Juve

Verso la sfida di questa sera con la Roma, novità sono attese in formazione. E in porta potrebbe giocare Radu, e non Handanovic. A scriverlo La Gazzetta dello Sport: stando al quotidiano, la decisione sarà presa solo oggi, ma le sensazioni portano all'impiego del rumeno.

Quanto al resto della formazione, verranno confermati in difesa Ranocchia e D'Ambrosio, con il terzetto che sarà completato da Skriniar. Sulle fasce Darmian e Perisic; in mezzo chance per Vecino, favorito per occupare la mediana con Barella e Brozovic.

In attacco sì a Sanchez, ma questa volta con Lukaku. Il belga è però in diffida e dovrà stare attento al giallo per non saltare la sfida con la Juve.