Il nuovo tecnico della Juventus vuole portare a Torino Icardi e non solo

Mentre Wanda Nara insiste nelle sue dichiarazioni ad ostentare la voglia del marito di restare a Milano, l’ipotesi dell’addio resta la più probabile. E la Juventus resta in pole position per assicurarsi l’attaccante argentino.

E se questo discorso era valido con Allegri in panchina, sembra esserlo ancora di più se ad assumere la guida tecnica della squadra bianconera sarà Simone Inzaghi. L’attuale tecnico biancoceleste sembra essere un candidato molto forte per la Juventus, e il suo 3-5-2 sembra essere ideale per garantire la convivenza tra Ronaldo e lo stesso Icardi. Inzaghi potrebbe portare a Torino anche un obiettivo del mercato nerazzurro.

Si tratta di Milinkovic-Savic, che è stato il perno del suo gioco alla Lazio, e che piace molto anche a Marotta. Lo riporta Tuttosport.