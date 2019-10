Il mercato dell'Inter a gennaio parte dalle cessioni. Si lavora a 3 cessioni

La Gazzetta dello Sport questa mattina ha fatto il punto sul mercato nerazzurro in vista della sessione di gennaio che dovrà consegnare forze fresche ad Antonio Conte. Tutto inizierà dalle cessioni.

L'allenatore dell'Inter dovrà chiedere per altri due mesi gli straordinari ai suoi, in particolar modo allo zoccolo duro della squadra. Tra i nomi che fino si sono dimostrati di sicuro affidamento non fanno parte 3 calciatori, che verranno messi sul mercato.

Si tratta in primis di Lazaro, che ha trovato finora spazio con il contagocce e potrebbe essere ceduto in prestito. Al suo posto potrebbe arrivare Darmian, su cui l'Inter ha posato gli occhi da tempo. Poi Borja Valero. Anche lo spagnolo non rientra nei piani di Conte. Infime Matteo Politano, che se un anno fa era al centro del progetto, in questa stagione sta faticando a trovare spazio.