Il Meazza sempre più amico, rotta invertita rispetto al passato

L'Inter quest'oggi giocherà tra le famigerate mura amiche come quest'oggi, a poche ore dal match contro il Genoa, sottolinea il Corriere dello Sport. Il quotidiano porta in evidenza alcuni numeri che, rispetto alla passata stagione, segnalerebbero una vera e propria inversione di rotta rispetto all'annata 2019/20.

Infatti ad oggi i nerazzurri avrebbero ottenuto 28 punti sui 53 totali - che li stanno attestando in vetta alla classifica di Serie A - al Meazza. Per ora dunque la classifica parla di 28 punti guadagnati a Milano e 25 in trasferta: "Ben 28 punti su 53 totali sono stati conquistati tra le famigerate "mura amiche", nonostante Lukaku e compagni abbiano giocato una gara in meno in casa (11 contro 12). Un ruolino di marcia partito dopo il pari interno col Parma".

Quella partita è stata lo spartiacque della stagione casalinga nerazzurra. Da lì in poi sono arrivate 8 vittorie di fila, comprendendo le vittorie su avversari illustri del calibro di Juventus, Napoli e Lazio (squadre tra le prime della classe): "Un'inversione di rotta rispetto alla stagione passata, la prima di Conte interista: i punti accumulati in trasferta furono 43 contro 39 a San Siro".