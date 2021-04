(Il Giorno) Inter, a rischio la permanenza di Marotta. Ritorno alla Juventus?

Inter, stando a quanto riportato da il quotidiano Il Giorno la Juventus potrebbe tentare di riportare Beppe Marotta in bianconero. John Elkann starebbe preparando infatti un ribaltone ai vertici della società, e non è escluso che Agnelli non ne faccia più parte.

L'attuale amministratore delegato nerazzurro nel 2018 aveva rotto proprio con Agnelli. Per questo non è escluso che in caso di addio torni a Torino. I rapporti con Elkann poi sono ottimi.

Prima di tutto però bisognerà attendere il faccia a faccia tra il dirigente e la famiglia Zhang, per capire quali saranno i progetti futuri e se ci sarà la possibilità di andare avanti insieme.