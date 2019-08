Il Giornale sgancia la bomba: "Dybala ha incontrato i dirigenti dell'Inter"

Dybala-Inter: il tormentone continua. Secondo "Il Giornale" i nerazzurri avrebbero incontrato l'argentino ieri a pranzo per discutere su un eventuale trasferimento. Ecco quanto affermato dal noto quotidiano:



"La bomba arriva in una tranquilla domenica post ferragosto. Dybala avvistato a pranzo con non meglio precisati dirigenti dell’Inter. Non solo. C’è anche la location. Il lago di Como. Di più. C’è anche il ristorante: Villa d’Este. La notizia rimbalza in un passaparola tra dubbi, ipotesi e le smentite di rito. Il giallo è servito in tavola, condito con gita in barca (di piacere più che di affari a vedere le immagini) proprio a Como postata sui social dalla Joya.



Di certo significherebbe la soluzione dei tormentoni dell’estate. Cioè, lo scambio ad altissimo coefficiente di difficoltà Dybala-Icardi. Ma avrebbe senso perché con un’operazione si risolverebbero due casi, uno per parte. Dybala e Icardi non sono nel posto ideale, eufemismo: uno messo sul mercato, l’altro fuori dal progetto. Il numero dieci argentino potrebbe aver salutato la Signora con il pallonetto decisivo nell’amichevole a Trieste. L’esultanza a mostrare il nome si prestava a molteplici interpretazioni. Una è che fosse polemica, quasi a presagire un addio".