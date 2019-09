Il Giornale - Inter, exploit di Conte non casuale: ecco il segreto

Secondo quanto riferito da "Il Giornale" sarebbe il centrocampo la chiave del successo di Conte. Il tecnico può contare su più elementi sulla mediana, che finora sono andati a segno in questo inizio di campionato. Ecco quanto si legge:



“C’è la fortuna di un ingranaggio che, favorito da un calendario amico, è migliorato da una partita all’altra, ma ha sofferto quando ha trovato avversari rodati (Slavia e Lazio). Il segreto di Conte non è Lukaku, che pure è importante, non è la difesa meno battuta del campionato (da anni Handanovic è il miglior portiere di Serie A), ma un centrocampo dove tutti meno Vecino (non casualmente il peggiore tra quelli impiegati di più) hanno già trovato il gol: lo straordinario Sensi, l’emergente Barella, il discontinuo Brozovic, persino il disperso Candreva e il superstite Gagliardini.



Là dove non arrivano gli attaccanti (male Martinez, toro scornato con un solo gol fatto e tanti sbagliati) possono i podisti di mezzo. Aspettando Sanchez, se mai arriverà: a Genova è partito bene, poi ha rovinato tutto“.