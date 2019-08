Il Giornale - Icardi ha stancato l'Inter e Dzeko: via di fuga ristrette

L'edizione odierna de Il Giornale parla della situazione delle big sul mercato. «Dimmi dove e quando» non è solo il ritornello di uno dei tormentoni estivi, ma sono anche le domande ricorrenti sul futuro di Icardi: dove andrà e quando finirà questa telenovela. Sul quando non ci sono dubbi, dato che manca poco alla fine del mercato.

Il dove, invece, è ancora avvolto nel mistero. Il tempo passa e ormai non è più da escludere una permanenza in nerazzurro, ma se da separato in casa o no, questo sarà tutto da vedere. Il destino di Mauro rimane comunque vincolato a quello di altri giocatori. È come quando si dispongono i tasselli del domino: basta farne cadere uno per farli cadere tutti.

Ad oggi, sull'ex capitano interista, ci sono Juve e Napoli, a loro volta impegnate su altri fronti, mentre non è da escludere un'offerta last minute da qualche top club europeo. La Juve, comunque, deve prima vendere e i più vicini all'addio sono Mandzukic, Rugani e un centrocampista. Poi c'è il capitolo Dybala e Higuain ancora tutto da scrivere, ma difficilmente resteranno entrambi. Se Neymar va in Spagna, la Joya potrebbe volare al Psg, meta gradita dai bianconeri, che non vorrebbero scambiarlo per Icardi.

Rimane comunque una beffa per l'Inter, che corteggiava Dzeko da mesi con la volontà di inserire Icardi nella trattativa: insomma, due piccioni con una fava. Ora i nerazzurri devono virare su un altro attaccante, ma è impensabile che Marotta non abbia già pronto un piano B: si parla di Rebic, Jovic, Llorente e Sanchez.

Icardi, infine, potrebbe rientrare in uno scambio con Milik, ma per adesso il Napoli è concentrato su Lozano e James Rodriguez. Il primo è in arrivo, il secondo è frenato dai costi altissimi. In caso di fumata nera, Giuntoli tornerebbe a discutere con l'Inter, ma solo a fine mercato.