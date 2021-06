Il diktat di Inzaghi alla società: questo centrocampista deve restare!

Mister Inzaghi ha formulato il suo primo diktat nei confronti della dirigenza nerazzurra: "Brozovic come fulcro del suo gioco. Fondamentale ed imprescindibile". Questo è il pensiero del neo tecnico sul croato che dunque proseguo sulla strada della continuità riprendendo le idee prima di Spalletti - vero artefice dell'esplosione del croato che era pronto ad abbandonare l'Italia in direzione Siviglia - e di Antonio Conte.

Il suo profilo, nelle idee di mister Inzaghi, calzerebbe a pennello con la sua visione di gioco già espressa alla Lazio: "Nel suo quinquennio laziale Simone ha sempre avuto un vertice basso a centrocampo: inizialmente Biglia, un regista puro, poi Lucas Leiva, magari meno "architetto" rispetto all'argentino ma comunque in grado di dare ordine e avviare la manovra". Questa dunque la visione del mister oggi analizzata dal Corriere dello Sport che si concentra soprattutto sul ruolo imprescindibile del croato nello scacchiere nerazzurro. Non solo, il croato è entrato anche nel cuore dei tifosi per il suo carattere ed il suo modo di essere.

Ancora una volta Brozovic ha concluso il campionato piazzandosi al primo posto come il calciatore che, in media, ha percorso più chilometri nel corso di una singola partita. Dinamismo unito alle chiusure puntuali e precise oltre che ad una visione di gioco invidiabile. Queste caratteristiche lo hanno reso insostituibile e prezioso in quanto: "Quando non c'è, si nota ancora di più la sua importanza". Tutto ciò sembrava quasi inimmaginabile qualche anno fa quando usciva tra i fischi di San Siro - con il suo consueto movimento delle braccia - e stava per trasferirsi in Liga. Poi la scossa e la maturità. Da quel momento in poi Epic Brozo ha trovato la sua dimensione, davanti alla difesa, ed ha iniziato a dettare i tempi della manovra nerazzurra.

Arrivato a gennaio 2015 - per una cifra intorno ai 3-5 milioni dalla Dinamo Zagabria - il croato si appresta a vestire per la settima stagione consecutiva la maglia nerazzurra da protagonista assoluto: "La vera complicazione, semmai, sarà quella di trovare un'intesa per il prolungamento. I segnali infatti sono che il centrocampista punti ad un ingaggio top, tanto più che, compiendo trent'anni il prossimo anno, sarà l'ultima opportunità per puntare al massimo". Per il quotidiano dunque l'unico nodo da sciogliere sarà quello dell'ingaggio, tema che potrebbe essere affrontato al termine dell'Europeo. Attualmente percepisce 4 milioni a stagione ed ora con il cambio del procuratore - attualmente è rappresentato dal padre - ci sarà da ridiscutere l'accordo. Chiaro è che mister Inzaghi fa affidamento su di lui e non vuole rinunciarci.