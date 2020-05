Il Barçellona fissa la deadline per Lautaro e l'Inter ha già pronto il sostituto

La Gazzetta dello Sport in edicola questa mattina sottolinea come questa potrebbe essere la settimana decisiva per scoprire il futuro di Lautaro Mertinez. L'attaccante argentino si ritrova tra le mani un'offerta da 10 milioni di euro netti all'anno, ma al momento non si è mai esposto in un senso o nell'altro, aspettando che siano Barcellona e Inter a decidere cosa fare. D'altronde il Toro ha fatto capire di trovarsi bene a Milano, e proprio per questo non sembra intenzionato a calcare la mano sul trasferimento.

Il Barcellona però, secondo quanto riportato dalla Gazzetta, avrebbe fretta di chiudere questa trattativa e vorrebbe definire il tutto entro questa settimana. Obiettivo ambizioso quello dei catalani, i quali al momento sono ancora lontani dai 111 milioni di euro della clausola richiesti dall'Inter. L'operazione potrebbe comunque andare in porto se il club spagnolo arrivasse ad offrire 90 milioni di euro più due contropartite come Semedo ed Emerson Royal.

L'Inter però non sta solo aspettando di capire il futuro del suo attaccante, ma anzi si è già attivata per portare a Milano il suo eventuale sostituto. Il primo nome nella lista è quello di Timo Werner, con il quale i nerazzurri sono da tempo in contatto. Se il Barça chiudesse per Lautaro la pista che porta al tedesco diventerebbe caldissima.