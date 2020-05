Il Barcellona alza l'offerta per Lautaro: l'Inter ha le idee chiare

La Gazzetta dello Sport in edicola questa mattina torna a parlare del futuro di Lautaro Martinez, ancora tutto da decifrare. L'attaccante argentino è il vero obiettivo di mercato del Barcellona, che è pronto a fare follie per averlo in rosa. Negli scorsi giorni si è esposto in prima persona anche Lionel Messi, definendo il Toro: "Un giocatore impressionante".

L'Inter comunque è stata chiara: vendere un big non è nei nei piani della proprietà, ragion per cui, al momento, l'unico modo per vedere Lautaro con un'altra casacca è versare i 111 milioni di euro della clausola rescissoria. In tutto questo il club blaugrana, che si è visto rispedire al mittente la prima offerta, negli ultimi giorni ha alzato la posta in palio, proponendo all'Inter 90 milioni di euro più una contropartita da scegliere tra Semedo e Junior Firpo.

L'offerta è allattante ma la verità è che entrambi i club stanno aspettando che Lautaro si esponga, in un senso o nell'altro. Il Toro a Milano sta bene e vorrebbe vincere qualcosa con il club meneghino. Il Barcellona però è una meta ambita, soprattutto quando è Messi in persona a chiamarti a gran voce. La sensazione è che quanto prima l'ex Racing dovrà esporsi, perché la decisione finale spetta a lui.