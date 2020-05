Idea play-off in Serie A: l'Inter si giocherebbe la Champions con il Napoli

Il quotidiano La Repubblica riporta questa mattina nuove e importanti informazioni sul futuro della Serie A. Secondo la testata torinese, la FIGC starebbe studiando la possibilità di concludere la stagione con una sessione di play-off e play-out. Non è chiaro al momento se l'idea sia attuabile da subito o solo nel caso in cui concludere la stagione ordinaria risultasse impossibile.

Per quanto riguarda la formula, la FIGC sarebbe orientata verso dei play-off a sei squadre. La prima e la seconda in classifica accederebbero direttamente in semifinale, mentre le squadre che occupano le posizioni che vanno dal terzo al sesto posto dovrebbero dar vita ad una sorta di quarto di finale. In questo momento Juve e Lazio sarebbero in semifinale, mentre l'Inter dovrebbe sfidare il Napoli (3° vs 6°) e l'Atalanta la Roma (4° vs 5°).

L'idea è sicuramente affascinante ma resta da capire se le squadre siano d'accordo: così facendo infatti, Inter e Atalanta metterebbero a rischio un posto Champions che al momento sembra granitico.