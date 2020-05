Icardi vuole il PSG, Inter e parigini a colloquio per discutere sul riscatto

La Gazzetta dello Sport tornare a parlare di Mauro Icardi, il quale dopo un periodo d'ambientamento sembra essersi immerso alla grande nella realtà parigina, e adesso vuole restarci. Il giocatore dunque, secondo la rosea, ha già fatto capire le sue intenzioni, adesso tocca ai due club trovare un accordo sul suo cartellino.

I francesi vorrebbero uno sconto sui 70 milioni di euro pattuiti la scorsa estate, anche per questo stanno ragionando sull'inserimento di alcune contropartite (Draxler e Paredes su tutti) utili ad abbassare la quota cash. Non è casuale anche la voce sulla possibile conferma di Cavani: si tratta del classico gioco delle parti e il PSG vuole sfruttare le proprie carte.

L'Inter però al momento non sembra aperta al dialogo e resta forte dell'accordo stipulato con i campioni di Francia la scorsa estate. L'ipotesi contropartite inoltre non convince i nerazzurri, sia per un discorso di ingaggi sia per un discorso di valutazioni (il PSG valuta Paredes 30 milioni). Nei prossimi i due club avvieranno le trattative ufficiali e la sensazione è che si possa arrivare ad un punto d'incontro.