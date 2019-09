Icardi: spunta una clausola che potrebbe determinare il rientro all'Inter

Il Corriere dello Sport nell'edizione di questa mattina è tornato a parlare della situazione riguardante Icardi, da poco approdato al PSG.

Nella capitale francese l'argentino non ha trovato di certo un'accoglienza tra le migliori complice la vicenda riguardante Wanda Nara e Maxi Lopez.

Tuttavia l'atteggiamento umile e prudente dell'ex Inter ha aiutato a far si che i rapporti con i compagni fossero più sciolti. Poi il quotidiano romano ha svelato un retroscena che riguarda il contratto del giocatore.

Il Psg ha diritto di riscattare Icardi pagando 70 milioni di euro all'Inter. L'ex numero 9 nerazzurro ha però l'ultima parola. Se decidesse di non voler restare a Parigi il club non potrebbe esercitare il riscatto in questione.