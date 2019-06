Icardi, Conte ha già deciso: le parole di Wanda sanno di strategia

Dopo l'ufficialità, Antonio Conte e l’Inter possono finalmente pensare alla costruzione della squadra in vista della prossima stagione. Rosa di cui non farà parte Mauro Icardi, che potrebbe rientrare in un clamoroso scambio con la Juve con Dybala.

La Gazzetta dello Sport, in edicola questa mattina, aggiorna la situazione in casa nerazzurra: “Di certo c’è che la cessione liberebbe Antonio Conte di un problema evidente di gestione. La frase con la quale il neo tecnico ha commentato alla Bbc il discorso Icardi è solo apparentemente diplomatica: «Valuteremo tutte le situazioni e prenderemo le migliori scelte per il club»..

In realtà il club ha già deciso da tempo: Icardi non fa parte del progetto tecnico della prossima stagione, perché lo strappo dello scorso inverno è troppo grande per poter essere ricucito. E questo Conte lo sa bene, avendo già ampiamente parlato di programmi con i dirigenti. La cessione entro il 30 giugno, peraltro, risolverebbe l’imbarazzo di dover iniziare la nuova stagione con Icardi in gruppo.

Problema evidente, se è vero che Wanda Nara sibillina fa sapere: «Mauro vuole restare all’Inter almeno un altro anno. E poi ha un contratto con altri 18 mesi». Singolare tempistica: i mesi di contratto alla scadenza in realtà sono 24. Diciotto sono piuttosto quelli dopo i quali Icardi potrebbe firmare gratis per un altro club, messaggio che Wanda fa filtrare appositamente. E invece l’Inter sa che la stessa moglie dell’ex capitano da tempo flirta proprio con il club bianconero…”.