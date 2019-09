Icardi, arrivano prime parole da giocatore del PSG

Dopo la cessione, avvenuta nella giornata di ieri con la formula del prestito, Mauro Icardi ha rilasciato le sue prime parole da giocatore del PSG ai microfoni di Eleven Sports.

"Sono molto felice e soddisfatto di giocare in una squadra come il PSG.E' una grandissima opportunità per la mia carriera, e giocare insieme a calciatori di quel livello sarà una bellissima sfida. Ho la possibilità di stare nel calcio ai massimi livelli.

Questo aspetto è stato fondamentale nello scegliere il PSG."