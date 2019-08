Icardi, apertura totale all'addio: l'entourage ha rivelato proposte importanti

Si decide il futuro di Mauro Icardi. A riportarlo è il Corriere dello Sport, in edicola stamane. “Non vuole sbagliare una scelta fondamentale per la sua carriera e intende prendersi il tempo per pensarci bene. A spingere Mauro a tagliare il cordone ombelicale con l’Inter, oltre allo “strappo” della maglia, c’è stata anche la decisione della sua famiglia di seguirlo ovunque andrà, dunque anche a Roma e a Napoli”.

“L’ex numero nove nerazzurro sta riflettendo sulle informazioni raccolte finora su Napoli e Roma, ma prima di fare la sua scelta vuole avere un quadro il più chiaro possibile e per questo attende di capire se anche la Juventus si farà sotto. Per quel che riguarda la base contrattuale che ha adesso all’Inter (5,1 milioni più bonus: uno da 500.000 euro per la partecipazione alla Champions) sarà ritoccata verso l’alto.

Fonti vicino all’attaccante parlano di proposte già ricevute nettamente più importanti rispetto a quelle ottenute durante la trattativa per il rinnovo con l’Inter: compresi i bonus la Roma sarebbe arrivata a proporre quasi 9 milioni, il Napoli 8. Per quel che riguarda le trattative dei due club per l’acquisto del cartellino, invece, siamo ancora ai primi contatti e né gli azzurri né i giallorossi hanno presentato un’offerta in grado di convincere Marotta (che vuole almeno 75 milioni, compresi i bonus) a iniziare una negoziazione. Anche perché l’Inter attende che Icardi raggiunga un’intesa sul suo contratto ed esprima una preferenza“.