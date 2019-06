Icardi, altro segnale chiaro dell'Inter: è arrivato l'ok di Zhang

Il Corriere dello Sport, in edicola stamane, rivela le mosse dell'Inter per l'attacco, con Antonio Conte che pressa la dirigenza per avere sia Edin Dzeko che Romelu Lukaku insieme già a Lugano. O almeno nella tournée in Cina. Idea condivisa da Steven Zhang, in particolare in ottica Lukaku, come sottolinea il quotidiano.

"Il presidente, infatti, è rimasto letteralmente conquistato dall’attaccante belga, sia per quello che è in grado di fare in campo, ma anche perché ha tutte le potenzialità per diventare un simbolo, un’icona dell’Inter. E, in questo senso, il suo destino è evidentemente quello di sostituire in tutto e per tutto Icardi - si legge -. Peraltro, l’accelerazione decisa dai dirigenti nerazzurri è una mossa anche in chiave Maurito.

Spiragli per risolvere la situazione prima del ritiro, infatti, non sembrano essercene. L’ex-capitano e la moglie Wanda stanno trascorrendo le ultime ore di vacanza in Polinesia, poi, probabilmente già nel week-end, faranno ritorno in Italia. Qualche giorno assieme ai figli, e partenza per Lugano, dove ci sarà il primo confronto diretto con Conte.

Il tecnico nerazzurro, al telefono, ha già avuto modo di spiegare a Wanda che il marito non fa parte del suo progetto e che sarebbe meglio per tutti se lasciasse l’Inter. Non è servito. E allora, a breve, lo ribadirà anche a Maurito, quando si troveranno l’uno di fronte all’altro. Se poi, in gruppo, ci fossero anche Dzeko e Lukaku il messaggio diventerebbe ancora più perentorio.

Sul tavolo l’Inter ha messo, per cominciare, un gettone da 10 milioni, più altri 60 per l’acquisto a titolo definitivo. Lo United, però, non si è scaldato troppo, pur tenendo aperta la porta. Da lunedì, insomma, si dovrà ricalibrare il pacchetto dell’offerta, magari alzando il valore del prestito, oppure aumentando la quota finale".