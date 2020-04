I top club iniziano a sondare Brozovic: ecco il piano dell'Inter

Nella giornata di ieri, l'agente di Marcelo Brozovic, Miroslav Bicanic, ha parlato del futuro del suo assistito, sottolineando come molti top club ultimamente si siano interessati al centrocampista nerazzurro, che al momento sarebbe: "Il croato più attraente sul mercato". Nelle ultime stagioni le prestazioni del vice campione del mondo sono cresciute per qualità e intensità, non sorprende dunque che le grandi squadre stiano pensando a lui per il futuro. In particolare il Liverpool sarebbe estremamente interessato al giocatore, e avrebbe già contattato l'entourage per sondare un possibile trasferimento.

Secondo TuttoSport, l'Inter al momento è moderatamente tranquilla, ma la clausola da 60 milioni di euro (esercitabile nelle prime settimane di luglio) non convince Beppe Marotta, che proprio per questo avrebbe iniziato le trattative con il giocatore e l'agente per eliminarla. Per far sì che ciò accada, è indispensabile un rinnovo di contratto, con rispettivo aumento di ingaggio.

Al momento Brozovic ha un contratto con l'Inter fino al 2022, con un ingaggio netto di circa 3,5 milioni di euro. L'idea è quella di rinnovare almeno per un altro anno, cioè fino al 2023, garantendo al giocatore un aumento fino a 4,5 milioni di euro netti all'anno. Il club meneghino non ha nessuna intenzione di perdere EpicBrozo, vero faro della squadra in mezzo al campo.