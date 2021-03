I segreti di Eriksen: la compagna parrucchiera, la maglia di Baggio

E' esplosa l'avventura di Eriksen all'Inter. Il danese ora convince. La Gazzetta dello Sport fotografa il buon momento dell'ex Tottenham con aneddoti ed aspetti della vita privata.

La famiglia è importante per Eriksen, con lui una donna in grado di farlo sentire tranquillo. Si chiama Sabrina Kvist Jensen, e di professione fa la parrucchiera. E' l’altra metà del cielo di Eriksen, per il quotidiano: timida, riservata, proprio come il calciatore nerazzurro. Low profile, come la sua educazione scandinava.

E il rapporto fra Eriksen e l'Italia nasce da lontano: da piccolo le vacanze vicino Jesolo, a Cavallino. La maglia nerazzurra che fu regalata a danese con il nome di Roberto Baggio.

Poi, la cucina: gli spaghetti al pomodoro il piatto immancabile. Ed Sheeran e Post Malone i cantanti preferiti.