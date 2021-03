I nerazzurri alzano il muro: chiara la linea per il futuro

La storia è cambiata. Se mesi fa si vociferava che l'Inter avrebbe dovuto vendere alcuni dei suoi campioni per far fronte alla crisi economica, ora non sarebbe così. La strada intrapresa dal club è chiara: i big non si toccano. Rimangono. I nerazzurri sono dunque pronti a respingere tutte le proposte che sembrerebbero in arrivo da diversi top club europei per i propri gioiellini.

A riportarlo quest'oggi è il Tuttosport che, tra le sue pagine, precisa che non è corretto parlare di assalto ai calciatori nerazzurri anche perché la società avrebbe stoppato i dialoghi sul nascere. Non più colloqui e scambi di opinioni come avvenuto negli scorsi mesi per Lautaro e Skriniar, ma un semplice rifiuto anche solo ad intavolare il più semplice discorso.

Ci sono stati già diversi club a bussare alla porta della sede nerazzurra per richiedere informazioni - e manifestare il proprio interesse - su diversi calciatori come Bastoni, Barella e Lukaku, ma l'Inter ha fatto muro. Come già annunciato il club non ha intenzione di privarsi di nessuno di loro in quanto vuole aprire un ciclo: "Soprattutto se Conte rimarrà in sella alla squadra, come per altro prevede il suo contratto fino al 2022". Il quotidiano poi aggiunge che, al di là dei discorsi legati al tecnico, i nerazzurri sono intenzionati a continuare con il gruppo attuale.

Ed ecco quindi le idee: "Trattenere i big presenti in rosa. Barella (corteggiato da Barcellona, Tottenham, Bayern Monaco e l’Atletico Madrid) viene visto come un possibile futuro capitano, mentre Bastoni, stimato da Guardiola, per ora non si muove perché ritenuto incedibile". Il club ha fatto capire la propria linea.