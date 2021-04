I meriti di Conte: mentalità vincente e difesa del gruppo. Futuro? C'è tempo

Dopo due stagioni in nerazzurro si può già iniziare a fare un bilancio sul percorso di Antonio Conte. Il tecnico - fortemente voluto da Suning - ha portato in casa Inter diversi benefici nonostante qualche sfogo esternato in modo poco simpatica. Nonostante ciò, quello è il carattere del mister, Conte ha portato in nerazzurro quella mentalità vincente che mancava oltre a porsi da "parafulmine" nei confronti del gruppo squadra.

Questa è la riflessione che riporta stamani il Corriere della Sera prendendo spunto dalle dichiarazioni rilasciate dal mister nella giornata di ieri durante la conferenza stampa. Così scrive il quotidiano: "Conte di certo ha fatto il grosso del lavoro, non solo riportando la mentalità vincente in un club da anni assuefatto solo a partecipare, ma pure facendo da parafulmine per la squadra, in un’annata piena di difficoltà e trappole".

Si legge poi: "Il momento di tracciare una linea e far di conto non è ancora giunto. Il tecnico prima vuole arrivare all’obiettivo, poi parlerà, chiederà del futuro. La chiarezza prima di tutto, l’ha sempre sottolineato". Per il futuro dunque ci sarà tempo. Ora nel mirino c'è solamente la volata verso il traguardo. Per i discorsi relativi alla società ed un'eventuale permanenza ci sarà modo di parlarne. Ora la priorità è un'altra.