Libero - Biasin: “Bremer vicinissimo all’Inter”. Lo scenario

Inter, per Biasin Bremer è vicinissimo.

Secondo quanto si legge nell’edizione odierna di Libero, Fabrizio Biasin è convinto che la dirigenza nerazzurra sia in pole per acquistare il centrale difensivo brasiliano in forza al Torino.

Che Gleison Bremer fosse un obiettivo di Beppe Marotta è cosa nota, già da mesi infatti si rincorrono le voci di un interessamento della dirigenza nerazzurra per il gioiello del Toro, in assoluto uno dei migliori difensori del campionato italiano. Bremer è corteggiato da mezzo mondo, ma per Biasin avrebbe già dato la parola ai nerazzurri e ieri mattina era in visita a Como, dove ha incontrato un immobiliarista del luogo. L’Inter e il giocatore sono d’accordo da tempo, e il rinnovo di contratto siglato qualche tempo fa con il Torino vale come una sorta di assicurazione per una futura cessione, dato che Bremer sarebbe stato poi in scadenza al termine di questa stagione.

Sul difensore centrale brasiliano, come detto, non c’è però solo l’Inter: nelle ultime ore, infatti, è apparsa l’ombra del PSG e del loro direttore sportivo Leonardo, anche se per Biasin i nerazzurri sarebbero in vantaggio anche sui francesi. Il prezzo del cartellino dovrebbe essere intorno ai 30 milioni di euro, una cifra che il board dirigenziale nerazzurro sembra disposto a investire in virtù delle prestazioni fantastiche del giocatore. C’è di più, però: Marotta e Ausilio, insieme a Inzaghi, avrebbero già parlato con Bremer, e quindi a maggior ragione l’Inter sembra davvero essere in pole per assicurarsi il 24 enne centrale oggi in forza al Torino.