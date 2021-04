GdS - Zhang in Italia: non farà quarantena. Il motivo

Ci sarà anche Steven Zhang alla festa Scudetto. Il presidente nerazzurro, dopo i mesi in Cina, è pronto a tornare in Italia per festeggiare insieme alla squadra.

Come spiega oggi La Gazzetta dello Sport, è escluso il rischio quarantena, visti i motivi di comprovata esigenza lavorativa che lo vedono giungere in Italia, peraltro in un contesto iper-controllato e in linea con tutti i protocolli di sicurezza.

Non sarà a Crotone, la data giusta dovrebbe essere il 9 maggio a San Siro contro la Sampdoria, proprio la sfida che potrebbe certificare lo Scudetto dell'Inter.