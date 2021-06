(GdS) Vidal via? Lui a Milano sta bene e ha già rifiutato un club

Quale per futuro per Arturo Vidal? Il centrocampista è fra i profili che hanno più deluso nell'ultimo anno. Per l'Inter non è più indispensabile e non è escluso che l'ex Barcellona parta.

"Il cileno ieri è tornato a parlare sui social dopo la positività al Covid, ma intanto ha rifiutato un’offerta del Club America (Messico). A Milano sta bene,ma il suo ingaggio (sei milioni) non è più sostenibile anche alla luce di una stagione deludente", il pensiero rimarcato da La Gazzetta dello Sport.

Troppo poco per un'altra chance. Vidal è, dunque, fra i cedibili. Ieri abbiamo ritratto (in numeri) la sua stagione. Dall'ingaggio alle percentuali d'incidenza: tutti i dati del pasticcio (CLICCA QUI).