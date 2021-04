GdS - Torna Dimarco; Salcedo la quarta punta? Via in sei. C'è un sogno di mercato

Il piano mercato prevede un ringiovanimento della rosa. Il diktat sembra più chiaro dopo il ritorno in Italia di Zhang.

La Gazzetta dello Sport fa oggi il punto. Via Kolarov e Young, che sono in scadenza; bisognerà trovare una sistemazione per Vecino e Nainggolan. Pesano sul bilancio anche Vidal e Sanchez.

E in entrata? Tanti i giovani in giro, ma di proprietà già dell'Inter. L'indiziato a tornare è Dimarco. E anche il suo compagno di squadra a Verona, Salcedo, potrebbe trovare posto in rosa come quarta punta. In difesa ecco Vanheusden: sarà riscattato dopo l'esperienza in Belgio. C'è poi un obiettivo chiaro: Almada, centrocampista offensivo di qualità. Costa, ma l'Inter c'è. Sarebbe un sogno, rimarca il quotidiano, e mette tutti d'accordo.