GdS - Tesoretto Inter: ora il potenziamento della squadra. Lautaro e l'Atletico: il punto

L'Inter potrebbe aver già risolto le presunte necessità di cassa. Lo spiega oggi La Gazzetta dello Sport in merito alle cessioni già ben impostate.

"Con le future cessioni – già ben instradate – di Hakimi al Psg e Joao Mario allo Sporting, l’Inter si è assicurata un tesoretto niente male", assicura il quotidiano.

Per il giornale, dovessero andare in porto queste due operazioni, i dirigenti dell'Inter non dovranno più necessariamente ascoltare altre offerte, e si penserà al potenziamento della squadra.

Non si muoverà Lautaro, che piace all'Atletico Madrid, ma resterà all'Inter. Il club nerazzurro punta tanto su di lui, e sul suo rinnovo si registra ottimismo.