GdS - Oggi i primi confronti con Zhang. I calciatori vogliono garanzie, ecco cosa non hanno gradito

L'ora delle risposte. Società e squadra inizieranno oggi i colloqui individuali per definire il futuro. La Gazzetta dello Sport spiega come oggi inizieranno i confronti fra Zhang e calciatori, ma la partita è destinata a prolungarsi nei prossimi giorni e non basterà la sola giornata odierna.

Diversi i nodi. E ogni situazione avrà storia a sé. I calciatori, scrive il quotidiano, non hanno gradito la pubblicità degli sforzi richiesti sugli stipendi, e avrebbero preferito una negoziazione più riservata. Inoltre attendono di conoscere programmi e certezza sulla permanenza di Antonio Conte in panchina.

Proprio Conte parlerà con Zhang dopo che il presidente avrà esaurito i confronti coi calciatori in tema di taglio costi e stipendi. L'intenzione è salvaguardare i 5 intoccabili: Lukaku, Lautaro, Barella, Hakimi e Bastoni vanno blindati.