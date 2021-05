GdS - Oaktree, giovedì la firma. Tre anni fa vicino alla Samp

L'ora del prestito. L'Inter abbraccerà presto la liquidità del fondo Oaktree. Giovedì, stando a quanto riportato oggi da La Gazzetta dello Sport, il giorno della firma, con la possibilità che il tutto slitti, al massimo, a venerdì e non oltre.

Oaktree, società di gestione patrimoniale, ha sedi in 19 città del mondo e in Italia ha già investito nel settore alberghiero. Tre anni fa si era interessata alla Sampdoria, ora la ghiotta possibilità dell'Inter e i 250 milioni pronti ad entrare in Great Horizon Srl, la società attraverso cui Suning controlla l'Inter.