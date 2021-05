GdS - Nuovo portiere, l'idea dell'Inter. C'è un profilo perfetto

Quale futuro per la porta dell'Inter? La Gazzetta dello Sport oggi spiega le intenzioni del club nerazzurro.

C'è il nodo Handanovic: il portiere non ha giocato una stagione esaltante, pur avendo raggiunto l'obiettivo dello scudetto. Stando al quotidiano, l'idea dei nerazzurri è molto simile a quella messa in atto dalla Juve con Buffon. Così come i bianconeri affiancarono Szczesny all'esperto portiere, per poi far diventare il polacco titolare un anno dopo, anche l'Inter potrebbe adottare una soluzione simile.

Il portiere perfetto è Musso. Ma non è semplice arrivarci.