(GdS) Mancano 5 milioni, offerti due calciatori. Lukaku? Ha scelto

Lukaku al Chelsea: prosegue la trattativa. Una corsa senza soluzione di continuità per arrivare all'intesa. "Ballano 5 milioni per Lukaku e sul piatto il Chelsea ne ha già messi 110. Non sono certo pochi, ma non sono sufficienti: a giudizio dell’Inter la soglia minima è a quota 115. Non un euro di meno", ricostruisce oggi La Gazzetta dello Sport.

Ore dunque di fermento per trovare la quadra. Questa la posizione dei londinesi: "Marina Granovskaia ha messo subito in chiaro le sue idee: inserire un giocatore nell’affare. Dato per scontato il no nerazzurro a Marcos Alonso, la manager di Abramovich ha indicato un nuovo lotto di nomi, in cui compaiono sia Emerson Palmieri che Davide Zappacosta, entrambi associati ai nerazzurri a più riprese".

Ma l'Inter - specifica il quotidiano - vuole massimizzare, senza contropartite. Oggi nuovo appuntamento per l’ultima riflessione reciproca. Saranno dunque ore decisive per l'esito di una trattativa che sembra comunque avviata.

E Lukaku? E' sereno e ormai motivato a cambiare aria stando alla ricostruzione, "ha già un’intesa di massima con i Blues per un contratto quadriennale da 12 milioni a stagione più 3 di bonus. In ogni caso lui ci terrebbe a partire già domani, in modo da poter essere agli ordini di Tuchel per la Supercoppa europea di mercoledì prossimo contro il Villarreal. Ma non è scontato che tutto vada così velocemente".