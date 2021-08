(GdS) - Lukaku, spaccatura. Marotta non voleva. Le cifre? Più basse

Lukaku e il Chelsea, si va verso la conclusione dell'affare. La Gazzetta dello Sport rimarca lo scenario ormai avanzato: "L’intenzione è di chiudere l’affare entro 48 ore, in modo da mettere Romelu a disposizione di Tuchel già per la Supercoppa di mercoledì contro il Villarreal".

Ma cosa ha portato alla cessione ormai probabile del centravanti belga? Il quotidiano spiega: "Marotta, Ausilio e Inzaghi hanno espresso alla proprietà i loro dubbi, spiegando quanto la partenza di Lukaku sarebbe grave da un punto di vista tecnico. Ma l’ultima parola spetta alla famiglia Zhang e al fondo Oaktree: un passo fondamentale, anche per capire quali sono le vere prospettive del club. Ma ormai l’esito della partita appare segnato .E ciò crea una vera e propria spaccatura. I dirigenti pensano di poter ottenere i risparmi necessari per far quadrare i conti anche senza il sacrificio di Lukaku. Invece a Nanchino preferiscono vedere subito quei soldi".

Le cifre, però, sarebbero diverse da quelle ipotizzate in lungo e in largo... "E' vero che a quota 100 scatta una plusvalenza di circa 60 milioni, ma l’Inter deve riconoscere al Manchester United il 6% sulla rivendita, e non va mai dimenticato il 5% per il contribuito solidarietà previsto dalla Fifa. In totale, quindi, i nerazzurri incasserebbero 89 milioni".

Ad ogni modo è il momento più duro dell'avventura della famiglia Zhang a Milano, rimarca il quotidiano.