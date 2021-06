GdS - L'idea Caicedo: uomo della provvidenza, è perfetto. E costa... Pinamonti

Sarà Caicedo la quarta punta dell'Inter? L'ecuadoriano è profilo eclettico, ben conosciuto da Simone Inzaghi, e per questo piace.

La Gazzetta dello Sport fa il punto: "Felipe Caicedo è un amuleto di Simone Inzaghi, tanto da fa venire a volte dubbi sulfatto che la scaramanzia possa valere di più della scelta tecnica. Caicedo è stato per diverse partite l’uomo della provvidenza di Inzaghi, quello capace di entrare dalla panchina e ribaltare la gara, spesso intorno al 90’, tanto da mettere in crisi il patrimonio di Cesarini. Per caratteristiche, l’ecuadoriano sarebbe un perfetto vice Lukaku", la promozione del giornale oggi in edicola.

Il contratto di Caicedo è in scadenza fra 12 mesi. E il suo ingaggio (2 milioni) equivale a quello di Pinamonti. Insomma, condizioni favorevoli.

La nostra redazione, ieri, ha spiegato sul conto della punta: "Un attaccante capace di giocare insieme ai compagni e di attaccare la profondità – marchio di fabbrica delle punte di Inzaghi – oltre ad essere il primo difendente in fase di pressing" (CLICCA QUI).

Una buona idea. Alla Lazio dal 2017, dopo l'esperienza in Spagna - all'Espanyol - Caicedo ha totalizzato oltre 100 presenze in biancoceleste e una trentina di gol, spesso decisivi.