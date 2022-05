GdS - Inter, via un big. Skriniar e Bastoni? Tra i due uno è più probabile

Inter, già impazza il mercato.

Tra l'idea Dybala (qui le ultime sulla trattativa per portare l'argentino a Milano) e le voci in uscita, i rumor non mancano. La Gazzetta dello Sport, oggi 18 maggio, scrive anche di Alessandro Bastoni. Fiore all'occhiello della difesa nerazzurra, il calciatore potrebbe anche essere in bilico.

Il quotidiano rimarca: "La conferma di Lautaro, unita alla necessità di fare plusvalenze per circa 60 milioni, spinge comunque a considerare la necessità di rinunciare ad altre risorse. Impensabile che si riesca solo con le seconde linee".

A partire - spiega il giornale - potrebbe essere un difensore: "Più di Skriniar, va letta con attenzione la posizione di Bastoni, al quale un anno fa fu fatto un rinnovo "ponte" fino al 2024, dunque non una scadenza lunga. Bastoni, per qualità tecniche e carta d'identità, ha mercato ovunque. E garantirebbe un introito importante: la valutazione non sarebbe di sicuro inferiore a quella che un anno fa portò Romero al Tottenham per 55 milioni di euro".