GdS - Inter, ora Zapata o Vlahovic. E poi un'altra punta: Raspadori...

INTER - Lukaku verso Londra, chi al suo posto? La Gazzetta dello Sport scrive già di alternative. L'Inter riflette su chi possa sostituire l'enorme centravanti belga in caso di addio direzione Chelsea.

"Sul taccuino dei dirigenti nerazzurri ci sono due nomi cerchiati in rosso: Duvan Zapata e Dusan Vlahovic. Due centravanti veri, molto diversi tra loro: il colombiano sarebbe una buona soluzione per strapotere fisico ed esperienza internazionale; il serbo darebbe un segnale di nuovo progetto a lungo termine: classe 2000, tecnica super e personalità da vendere. Dall’estero, invece, è sbucata la candidatura di Lacazette dell’Arsenal, già abbinato nei giorni scorsi all’Inter in uno scambio con Lautaro".

Avanti, comunque, i primi due, rispetto al calciatore dei Gunners, che viene considerata ipotesi meno probabile.

L'idea dell'Inter, precisa il quotidiano, sarebbe comunque piazzare anche un secondo colpo davanti. Al posto del belga, dunque, due calciatori utili a Inzaghi e in grado di allargare le possibilità offensive, perlomeno in termini numerici.

Quanto al nome, di chi accompagnerebbe l'acquisto principale, il giornale fa il punto sulle opzioni: "Raspadori è un nome che piace da sempre ma che il Sassuolo non vorrebbe vendere in questa sessione, specie se dovesse sacrificare già Locatelli. Così l’obiettivo principale diventa Joaquin Correa, pupillo di Simone Inzaghi".