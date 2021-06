(GdS) Inter, ecco i primi due acquisti: trovato il vice Bastoni

L'ora degli acquisti. Per l'Inter due trattative in dirittura. La Gazzetta dello Sport analizza: "Per Cordaz potrebbe essere questione di giorni, come per Stefan Radu, svincolato dalla Lazio. Il romeno è uomo di fiducia di Inzaghi, spesso capitano della sua Lazio e anche per questo sarebbe un perfetto uomo spogliatoio".

Come anticipato ieri dalla nostra redazione (CLICCA QUI), Radu era il nome indicato dal nuovo tecnico per il suo progetto.

Oggi il quotidiano spiega che Radu sarà il vice Bastoni e sostituirà Kolarov.

C'è, poi, Agoume, su cui si punta al rinnovo e i dialoghi proseguono.