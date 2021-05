GdS - Giù gli ingaggi: via Vidal e Sanchez. Cessione di un big? Tre nomi

Sacrifici per l'Inter. Il nuovo piano della proprietà prevederebbe tagli al peso salariale della rosa. Lo scrive La Gazzetta dello Sport, spiegando che le prime cessioni che saranno valutate riguarderanno i non indispensabili, che incidono sui costi pur non avendo dato un contributo decisivo. Si valutano su tutte le posizioni di Vidal e Sanchez, il terzo calciatore e il quarto più pagato della rosa nerazzurra.

A loro si aggiungono Vecino e Pinamonti, destinati a fare le valigie.

E se ci fosse bisogno di una scelta difficile, i nomi tirato in ballo dal quotidiano sono quelli di Brozovic, De Vrij e Skriniar. E' invece scartata la vendita di calciatori come Lukaku, Lautaro, Hakimi e gli italiani Barella e Bastoni.