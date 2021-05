GdS - Firma vicina con Oaktree. La cifra per l'Inter e il destino di Lion Rock

Arriva l'ok per il finanziamento atteso dall'Inter. Domani, al più tardi venerdi, scrive oggi La Gazzetta dello Sport, sarà il momento della firma e della conclusione dell'affare con Oaktree, fondo americano.

Dei 250 milioni previsti dall'operazione, 200 saranno destinati per le incombenze dell'Inter. Come specifica il quotidiano, non entreranno invece in logiche di calciomercato.

Non cambia, neppure, l'assetto azionario del club. Con Lion Rock che manterrà la sua quota e i soldi di Oaktree che finiranno direttamente nelle casse della società di Suning che controlla il club.