GdS - Finanziamento, c'è una deadline. Zhang: l'Inter resterà ai massimi livelli

Sì al finanziamento del fondo estero. L'Inter stringe i tempi. Come riporta oggi La Gazzetta dello Sport, c'è una deadline che il club nerazzurro si è data nei dialoghi in corso.

Tra Bain Capital e Oaktree, entro una settimana, dovrà arrivare la fumata bianca. E anche se l'accordo è già slittato, questo - spiega il quotidiano - rappresenta un allungamento dei tempi naturale in certi casi, in cui le parti provano a strappare le migliori condizioni per sé.

Ci sono poi i programmi. L'intenzione di Zhang resta quella di mantenere l'Inter ai massimi livelli. Circa le richieste effettuate sugli stipendi dei calciatori, non è escluso che - con ambizioni forti - almeno la pista slittamento dei pagamenti non sia scartata dalla squadra.